По словам Сержа Саргсяна, карабахская проблема в обозримом будущем не будет решена

«Нет никаких оснований для прорыва на процессе переговоров по урегулированию карабахского конфликта, - заявил президент Армении Серж Саргсян на оперативном собрании руководящего состава Вооруженных сил Армении. - И в этом случае сохранение равновесия сил Армении и Азербайджана - единственное средство сохранения стабильности и хрупкого мира».

Как сообщают армянские СМИ, отвечая на обвинения официального Баку в преднамеренном сохранении сформировавшегося за долгие годы статус-кво, С.Саргсян заявил: «Это не соответствует действительности. Хочу всех вас заверить, что мы действительно желаем, чтобы проблема решилась, но реальность такова, что азербайджанцы предлагают такие решения, которые для нас неприемлемы, следовательно, по этой причине проблема не решается. Когда они поймут, какое решение может стать реальностью, тогда проблема будет урегулирована.

Перемирие необходимо преобразовать в мир, однако этого никогда не будет в результате односторонних уступок. Мы чётко оцениваем ситуацию и не ожидаем от Азербайджана односторонних уступок. Также требуем, чтобы руководство Азербайджана осознало это простое, вернее, очень простое обстоятельство».

С.Саргсян открыто заявил, что одним из важнейших элементов безопасности Армении является стратегический союз, сформированный Арменией и Россией. «Он имеет очень богатую историю и традиции, поскольку армянские и российские военные никогда не были на разных сторонах окопов. Тем не менее никакой союз не может быть основан только на эмоциях. Этот союз основан на взаимно чётко осознанных общих интересах и необходимости. Он незаменим для сохранения стабильности в этом регионе. Армения продолжит добросовестно выполнять все свои союзнические обязательства как в рамках армяно-российского союза, так и Договора о коллективной безопасности», - утверждает армянский президент.

С.Саргсян выразил свое отношение и на решение Беларуси экстрадировать блогера Лапшина в Баку: « Хочу, чтобы все вы очень чётко осознали, что да, также и в рамках ОДКБ происходят события, действия, выступления, которые нам не по сердцу, но действие или выступление, или вообще поведение руководителя какой-либо страны-члена ОДКБ для нас никогда не могут служить основой, чтобы говорить о том, что членство Армении в ОДКБ уже утратило необходимость. Это просто недопустимо".

Саргсян добавил, что одновременно Ереван продолжит формировать позитивную повестку с НАТО с целью дельнейшего укрепления международного мира и безопасности. "Всё это важные факторы для нейтрализации недоброжелательной, если не сказать, - враждебной политики нашего другого соседа - Турции", - сказал Саргсян.