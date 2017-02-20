Непогода унесла жизни 50 афганцев

Пятьдесят человек погибли, 44 получили ранения за три дня в результате инцидентов, связанных с бурями и ливневыми штормами в Афганистане, сообщает Reuters со ссылкой на афганское управление по стихийным бедствиям.

Ранее сообщалось, что за сутки на севере страны в результате переохлаждения скончались четырнадцать человек.

Как заявил представитель управления Омар Мохаммади, 25 пастухов, попавших в снежную бурю, считаются пропавшими без вести. Еще 11 человек скончались в результате крушения крыши из-за проливных дождей в провинции Кабул.