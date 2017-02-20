Россия поставит танки Т-90МС на Ближний Восток

Россия подписала крупный контракт на поставку танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока, в ближайшее время планируется заключить еще один, заявил в понедельник министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"За эти два года, как предполагалось, был произведен ряд тестовых испытаний в нескольких ближневосточных странах. В декабре был подписан крупный контракт с одной из стран Ближнего Востока. Предполагается в ближайшее время подписать еще один контракт", — сообщил Мантуров в ходе выставки IDEX-2017.