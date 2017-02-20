 

Ташкент не принял первый авиарейс из Душанбе

 

Назначенный на 20 февраля первый регулярный авиарейс по маршруту Душанбе-Ташкент, который должна была совершить таджикская авиакомпания Somon Air, не состоялся, сообщает Sputnik-Таджикистан.

 «Первый регулярный рейс не был совершен из-за отказа международного аэропорта города Ташкента принять самолет», — пояснил первый заместитель генерального директора авиакомпании Somon Air Алишер Рустамов. По его словам, причины отказа в приеме пока неизвестны. На борту самолета должны были находиться 26 пассажиров. В пресс-службе Somon Air сообщили, что всем пассажирам возвращены средства, потраченные на приобретение билетов. Некоторым из них билет переоформлен на рейс Душанбе-Худжанд.

Представители компании отметили, что еще 10 февраля на переговорах в Ташкенте таджикской авиакомпании было вручено эксплуатационное разрешение на осуществление полётов в аэропорт Ташкента с 20 февраля. Однако, сегодня авиакомпания получила уведомление о том, что Ташкентский аэропорт отказывается принять рейс из Душанбе, пишет «Азия-плюс».

Напомним, в конце 2016 года авиационные власти Таджикистана и Узбекистана договорились о возобновлении прямых авиарейсов спустя 25 лет. Первый технический рейс из Душанбе в Ташкент состоялся 10 февраля. Он доставил в столицу Узбекистана делегацию таджикских авиавластей, журналистов и 14 пассажиров. Официальное открытие регулярного авиасообщения должно было состояться 20 февраля.

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