 

Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти

 

Россия увеличила добычу нефти в декабре 2016 года на 4% в годовом исчислении  до 10,49 млн баррелей нефти в сутки. 

Как сообщает ТАСС, это следует из обновленной базы данных Joint Organization Data Initiative (JODI).

Согласно отчету, ближайший конкурент России по объемам экспорта нефти  Саудовская Аравия нарастила добычу на 3%, до 10,46 млн баррелей в сутки. При этом с марта 2016 года Россия уступала королевству по объемам добычи. Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти в декабре 2016 года на 7% в годовом сравнении  до 8,014 млн баррелей. Данные по российскому экспорту в декабре в базе JODI пока не представлены.

Отметим, что Россия и Саудовская Аравия участвуют в соглашении ОПЕК и ряда независимых производителей по ограничению добычи с 1 января 2017 года. У Аравии и России самые большие квоты по сокращению  486 и 300 тыс. баррелей нефти в сутки соответственно. По данным ОПЕК, саудиты в январе этого года сократили добычу на 586 тысяч баррелей, Россия  на 120 тыс. баррелей.

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