 

Азербайджанские ученые изучили изменение «режима питания» сверхмассивной черной дыры

 

Сотрудники Государственного астрономического института им. Штернберга (ГАИШ МГУ) рассмотрели новую модель изменения излучения вблизи сверхмассивной черной дыры. Результаты исследований объекта в центре галактики NGC2617, которые российские ученые провели в сотрудничестве с коллегами из Азербайджана, США, Финляндии, Чили, Израиля и Южной Африки, были опубликованы в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Гигантские черные дыры есть в ядрах большинства галактик, включая Млечный Путь. Активные ядра, которые «питаются» газом, падающим в черную дыру по спирали, и испускают огромное количество излучения, называются активными галактическими ядрами (АГЯ). Сами АГЯ также делятся на два типа: те, где можно наблюдать падение вещества в черную дыру, и те, где внутренние области закрыты пылью.

Галактика NGC 2617 начала менять свой тип несколько лет назад: то, что объект стал намного ярче, а газовые облака вблизи сверхмассивной черной дыры более заметными, обнаружили в 2013 году. В своей работе ученые провели комплексные длительные наблюдения галактики в различных длинах волн — от рентгеновских до инфракрасных.

По мнению авторов исследования, общепринятого объяснения изменениям типа, когда ранее скрытые внутренние области активного ядра галактики становятся видимыми, нет. В своей статье ученые предположили существование еще одной причины «смены видимости», которая происходит в АГЯ все чаще.

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