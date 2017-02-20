У известного российского телеведущего Андрея Малахова нашли азербайджанские корни. Об этом свидетельствуют данные ДНК теста, который провела главный теледоктор России Елена Малышева, сообщают российские СМИ.

Кроме того, как написал сам Малахов в своем Instagram, благодаря этим тестам он нашел своего брата. Родственником оказался знаменитый боксер и депутат Госдумы Николай Валуев. Такой сюрприз телеведущему преподнесла главный теледоктор страны Елена Малышева, у которой оказались результаты ДНК-теста — у ряда известных людей несколько месяцев назад взяли биологический материал на анализ. Малахова и Валуева пригласили в студию программы «Здоровье» и сообщили, что они являются кузенами.

«Утро началось с #шок! Для тех, кто пропустил программу «Здоровье» с Еленой Малышевой, краткое содержание: 2 месяца назад телеведущая взяла анализ #ДНК у известных людей страны, чтобы выяснить их родословную. Пригласив на запись передачи, Леночка объявила сенсационную новость: по отцовской линии — мой троюродный брат Николай Валуев! Наши хромосомы совпадают! Не знаю, где наследили родственники папы, но рядом с таким братом многое не страшно!» — написал российский телеведущий.

Андрей Малахов приехал в Москву с Севера — из Мурманской области. Но при этом его генетические родственники по отцовской линии живут в Йемене, Судане, Саудовской Аравии, Азербайджане и Дагестане. А предки телеведущего по матери за много тысяч лет сделали целый круг по земному шару и осели в Бразилии.

Малышева отметила, что на ее памяти Малахов — первый человек, предки которого так далеко забрались. Его генетические родственники по матери живут в России, США, Мексике и Бразилии. Но при этом более чем на 90% Малахов – европеец по крови, также в нем присутствует кавказская кровь и кровь жителей Западной Сибири.