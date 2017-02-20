 

ВВС Турции уничтожили 34 курдских боевика

 

Военно-воздушные силы Турции нанесли авиаудары по террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК) в северном Ираке, сообщает в понедельник Генштаб Турции.

По его данным, в результате двух воздушных атак убиты 34 боевика ПКК.

Отмечается, что удары были нанесены по Иракскому Курдистану в районе реки Большой Заб.

Ранее в интервью турецкой газете Hürriyet министр обороны Турции Фикри Ишык сообщил, что министр обороны США Джеймс Мэттис заверил его в том, что Вашингтон окажет Анкаре поддержку в борьбе с ПКК.

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