Международный скандал между Арменией и Швецией разразился из-за смерти в полицейском участке в городе Эребру гражданина Армении Давида Барсегяна. В дело вмешались МИД и посольство Армении в Швеции, сообщает haqqin.az со ссылкой на СМИ скандинавской страны.

32-летний Барсегян и двое его друзей были пойманы при попытке кражи из продуктового магазина. Сотрудники магазина вызвали полицию, которая перехватила автомобиль, на котором воры пытались скрыться. Они были доставлены в полицейский участок, где Барсегян скончался.

Адвокат Марк Сафарян, представляющий интересы семьи покойного, заявил, что Давид чувствовал себя плохо и просил о помощи, но полицейские не обратили на это внимания. По его словам, Барсегяна рвало, он говорил, что умирает.

Позже его нашли мертвым в камере. Было сделано вскрытие, результаты которого показали, что у гражданина Армении произошло кровоизлияние в мозг.

Друзья покойного заявили, что он не был пьян и не принимал наркотиков. По словам подельника Барсегяна Ваника Погосяна, его другу стало плохо еще до того, как их посадили в полицейский автомобиль.

«Давид почувствовал себя плохо в нашей машине, и мы направились в больницу, но в этот момент нас арестовали, - вспоминает Погосян. - Давида вырывало, он даже потерял сознание. Я попросил воды для него, но ему так и не дали попить. Вместо того чтобы вызвать скорую помощь, полицейские загнали нас в свою машину. В участке они пытались заставить Давида сидеть, хотя он был не в состоянии. Потом его забрали и увезли. Больше я его не видел».

Давид и Ваник прилетели в Швецию, чтобы повидать друзей. Кражу Погосян описывает так: «Мы зашли в магазин, но у нас не было шведских крон. Мы взяли где-то от 20 до 50 пачек свинины, сливочное масло и еще что-то. Но мы все выбросили, когда нас уличили. Это была плохая идея».

Полиция сообщила, что воры пытались украсть 20 упаковок свинины общей стоимостью 672 кроны (примерно 70 евро).

Шведские СМИ отмечают, что это уже второй случай смерти задержанного в полицейском участке Эребру. А всего с 2012 года в шведских тюрьмах умерло 26 человек.

В Армении у Давида жена, двое детей, родители. Он был программистом по профессии. МИД Армении уточняет обстоятельства смерти своего гражданина в Швеции. Посольство Армении в Стокгольме пыталось добиться встречи с представителями полиции или МИД Швеции, но безуспешно.

«Мы не получили никакой официальной информации, - говорит представитель посольства Аршак Манукян. – Мы попросили о встрече, чтобы получить полную картину».

«Семья Давида в шоке от того, что он пытался что-то украсть из магазина, - говорит адвокат. – Он был образованным человеком, всегда вел себя прилежно. Но в любом случае люди не должны гибнуть в тюрьме. Почему он не получил никакой помощи? Все свидетели говорят, что Давиду было плохо. Полиция должна понести ответственность за это».

Примечательно, что армянские СМИ сообщили о смерти Барсегяна, но опустили предысторию, умолчав о том, что полицейские его взяли за кражу в магазине.