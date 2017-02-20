На последних минутах матча вьетнамской лиги между командами "Хо Ши Мин Сити" и "Донгтам Лонган" при счете 2:2 судья назначил в ворота "Лонгана" пенальти. Футболисты команды, возмущенные несправедливым, по их мнению, решением арбитра, выразили свой протест необычным способом.

Во время одиннадцатиметрового удара голкипер повернулся спиной к мячу. После розыгрыша мяча с центра поля игроки "Лонгана" отдавали мяч сопернику и оставались на месте, наблюдая, как игрок соперника забивает в их ворота еще дважды.

Матч прошел 19 февраля и завершился со счетом 5:2 в пользу "Хо Ши Мин Сити".





