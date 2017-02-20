21-22 февраля в Вене состоится встреча технического совета ОПЕК на уровне экспертов. Она предваряет мартовские переговоры министров стран ОПЕК, а также не входящих в картель государств, подписавших соглашение о сокращении добычи нефти.

Между тем известно, что ОПЕК попросит государства, не входящие в организацию (в том числе и Азербайджан), активнее сокращать свой уровень добычи нефти в рамках соответствующего соглашения, заявил министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук.

По его словам, страны ОПЕК в настоящий момент выполняют соглашение по сокращению добычи на 92%, по государствам, не входящим в картель, эта цифра составляет более 50%.

«Цены на нефть сейчас хорошие и вырастут еще при большем соблюдении сделки по сокращению добычи, которую страны ОПЕК и не входящие в организацию государства заключили в декабре», — приводит агентство Bloomberg слова министра нефти Кувейта.

Аль-Марзук также отметил, что Кувейт хочет, чтобы соглашение по сокращению добычи выполнялось участвующими в нем странами на 100%.

Директор Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан, комментируя haqqin.az намерение ОПЕК попросить государства, не входящие в организацию, активнее сокращать свой уровень добычи нефти, заявил, что в случае с Азербайджаном есть два аспекта.

«Первый: Азербайджан не влияет на стоимость нефти в мире, если сокращает или увеличивает добычу. Можно вспомнить 2008 год, когда произошел российско-грузинский конфликт. В то время на несколько дней был приостановлен транзит азербайджанской нефти в Джейхан и Супсу. Речь шла о 600 тысячах баррелей в сутки. Стоимость нефти на мировых рынках не изменилась, более того, в мире практически не заметили прекращение поставок азербайджанской нефти», — отметил Шабан.

Что касается второго аспекта, то, как считает эксперт, подписание Азербайджаном 10 декабря 2016 года соглашения с ОПЕК — это определение позиции: «Баку показал, на какой он стороне баррикады: мы за стабильность на рынке».

Ильхам Шабан привел статистические данные, согласно которым в январе 2017 года по сравнению с январем 2016-го добыча нефти в стране сократилась на 152 тысячи тонн в месяц.

«При этом, согласно прогнозам Министерства энергетики, в этом году объемы добычи нефти сократятся на один миллион тонн, то есть на 85 тысяч тонн в месяц. Добыча стабилизируется, однако все время будет наблюдаться спад. Поэтому и летом 2017 года Азербайджан поддержит решение ОПЕК продлить соглашение о сокращении добычи нефти», — отметил эксперт.

Страны, не входящие в ОПЕК, на встрече в Вене 10 декабря прошлого года договорились о снижении добычи нефти с начала 2017 года для поддержания цен. Они обязались суммарно сократить объемы добычи нефти на уровне 558 тыс. баррелей вслед за картелем. Согласно договоренности, Азербайджан сократил собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки.

Между тем нефтедобывающие страны, не участвующие в сделке по сокращению, наращивают добычу. В частности, в этом году совокупная добыча Бразилии, Канады и США вырастет на 750 тыс. баррелей в сутки. В целом добыча в не входящих в ОПЕК странах вырастет в 2017 году на 400 тыс. баррелей в сутки, и это с учетом сокращений в 11 странах, отмечает Международное энергетическое агентство.