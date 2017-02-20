После длительного пребывания в Германии католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй вернулся на родину. Атмосфера ожидания старейшины в Тбилиси была изрядно подпорчена серией провокаций, сотрясавших Патриархию, хотя все с удовлетворением восприняли весть о том, что хирургическая операция на желчном пузыре в клинике «Хелиос Берлин-Бух» прошла успешно.

Эксперты фактически квалифицируют происходящее как попытку дестабилизации самой Патриархии. Ранее haqqin.az сообщал об истории с протоиереем Г.Мамаладзе, в которую оказались замешаны некоторые лица из ближайшего окружения патриарха.

А тут еще в канун возвращения Илии Второго распространилась информация о попытке его ликвидации. Кто конкретно и какие силы стоят за всей этой провокационной возней, никто не может объяснить. Отсюда огромный общественный интерес к заявлению историка и сотрудника газеты «Асавал-дасавали» Дито Чубинидзе. Он известен также своими исследовательскими публикациями о смерти католикоса-патриарха Давида Пятого (предшественник патриарха Илии Второго), которая, как известно, в свое время последовала при подозрительных обстоятельствах.

Со ссылкой на духовных лиц Д.Чубинидзе сообщил, что в период Саакашвили патриарха пытались неоднократно отравить. Историк напрямую указывает, что, по его сведениям, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава был непозволительно близок к алтарю и регулярно вмешивался в церковные дела.

«Никто не знает, сколько еще агентов Саакашвили находится сегодня в Церкви, - утверждает Д.Чубинидзе. – Стоит ли удивляться тому, что какой-то священник направляется к больному патриарху в Германию, прихватив с собой цианистый яд. И теперь власти делают все, чтобы замять это позорное дело».

Сегодня СМИ сообщили, что в связи с задержанием упомянутого священника католикос-патриарх высказал свое мнение, назвав возникшую ситуацию «ненормальной». Теперь выясняется, что видеовыступление Илии Второго подверглось монтажу. Кто-то вырезал следующий фрагмент из его заявления: «Что случилось? Что произошло, почему случилось, что отец Георгий говорит то одно, то другое, по чьему заданию это происходит?»

Теперь паства, а вместе с ней и любопытствующие граждане надеются, что на эти вопросы будет получен ответ от самого католикоса-патриарха.