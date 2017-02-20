 

Сотрудников газеты «Азадлыг» массово вызывают на допросы

 

Шесть сотрудников редакции газеты «Азадлыг» были допрошены 18 и 20 февраля в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры Азербайджана. В частности, на допрос были вызваны Ильхам Гусейн, Айтен Мамедова, Эльшан Ширинов, Видади Мамедов, Халид Гараев и Физза Гейдарова, передает Turan.

По словам журналистов, их расспрашивали о деятельности газеты, включая финансовые вопросы.

Журналисты были допрошены в рамках уголовного дела против финансового директора газеты «Азадлыг» Фаига Амирова.

Одновременно против газеты «Азадлыг» в рамках того же уголовного дела начата налоговая проверка за 2010-2016 годы.

1647 просмотров


Старости
Азербайджан – один из крупнейших покупателей российского оружия
Азербайджан – один из крупнейших покупателей российского оружия в 20 раз больше Армении
Наша погода
Сегодня 8° / 2°
21 Фев 8° / 2°
22 Фев 9° / 3°
23 Фев 8° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7352 AZN
1 EUR   =   1.8425 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN


Новостная лента

Как Александр Григорьевич с Владимиром Владимировичем ссорился взгляд из Москвы
Минск отказывается признавать паспорта «ДНР» и «ЛНР»
Назарбаев позвонил Лукашенко
Сотрудников газеты «Азадлыг» массово вызывают на допросы
Кто стоит за заговором против Патриарха haqqin.az из Грузии
Ильхам Шабан: «Азербайджан выбрал место за баррикадой» нефтяные игры
В Дагестане задержали 19 тонн чая из Азербайджана
Протест вьетнамских футболистов бьет рекорды в соцсетях видео
Международный скандал Армении и Швеции из-за кражи свинины
ВВС Турции уничтожили 34 курдских боевика
Знаменитый телеведущий Андрей Малахов оказался азербайджанцем видео
Азербайджанские ученые изучили изменение «режима питания» сверхмассивной черной дыры
Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти
Ташкент не принял первый авиарейс из Душанбе
Россия поставит танки Т-90МС на Ближний Восток
Непогода унесла жизни 50 афганцев
По словам Сержа Саргсяна, карабахская проблема в обозримом будущем не будет решена
Пакистан стянул артиллерию к границе Афганистана
Центробанк сохранил курс маната
Межбанк повысил ставки по депозитам в манатах
Наблюдатели в «НКР» попадут в «черный список» Азербайджана
ИГИЛ начало наступление в Сирии
В Загатале 80-летний мужчина погиб при пожаре
В Сирии погибли четверо российских военных
Налбандян: «Армении не нравится, что Азербайджан закупает вооружение у России»