Сотрудников газеты «Азадлыг» массово вызывают на допросы

Шесть сотрудников редакции газеты «Азадлыг» были допрошены 18 и 20 февраля в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры Азербайджана. В частности, на допрос были вызваны Ильхам Гусейн, Айтен Мамедова, Эльшан Ширинов, Видади Мамедов, Халид Гараев и Физза Гейдарова, передает Turan.

По словам журналистов, их расспрашивали о деятельности газеты, включая финансовые вопросы.

Журналисты были допрошены в рамках уголовного дела против финансового директора газеты «Азадлыг» Фаига Амирова.

Одновременно против газеты «Азадлыг» в рамках того же уголовного дела начата налоговая проверка за 2010-2016 годы.