Назарбаев позвонил Лукашенко

Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым состоялся 20 февраля по инициативе казахстанской стороны, передает в понедельник "БелТА" со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Одной из главных тем стали отношения в Евразийском экономическом союзе. Стороны выразили взаимную обеспокоенность в связи с существующими проблемами.
Президент Казахстана выразил озабоченность проблемными вопросами в отношениях России и Беларуси. При этом он уверен, что все существующие проблемы будут решены внутри союза.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев рассказал главе белорусского государства о проблемах между Казахстаном и Кыргызстаном и путях их решения.
Стороны обсудили весь комплекс белорусско-казахстанских отношений. Нурсултан Назарбаев пригласил Александра Лукашенко принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества летом текущего года, а также посетить выставку "ЭКСПО-2017" в Астане, где будет работать и национальная экспозиция Беларуси.
Президенты вновь подтвердили решимость в укреплении союзнических отношений.