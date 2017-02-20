 

Минск отказывается признавать паспорта «ДНР» и «ЛНР»

 

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что въезд в Белоруссию по паспортам самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в настоящее время невозможен, сообщает БелТА.

По его словам, пересечение государственной границы возможно только по документам, которые дают на это право, что закреплено в международных и двусторонних договорах.

«Мы соблюдаем действующее законодательство. При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не сможем», — добавил Бычковский.

Представитель добавил, что при выявлении таких лиц на выезде, пограничники будут привлекать их к ответственности согласно законодательству.

Напомним, что президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ о признании в России паспортов «ДНР» и «ЛНР».

В 1995 году граница между Россией и Белоруссией была фактически ликвидирована. Граждане двух стран почти свободно могут перемещаться по России и Белоруссии, используя паспорт своего государства.

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