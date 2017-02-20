Известно - Россия и Белоруссия являются братскими странами, членами единого Союзного государства, участниками множества межгосударственных альянсов. Об этом при случае лидеры стран не жалеют слов и заверений. Чего не скажешь о другом - весьма жесткой, хоть и не видимой миру, энергетической войне, бушующей между союзниками. Смысл ее довольно прост: Минск добивается от Москвы снижения цены на газ до внутрироссийского уровня. Россия идти на это не хочет, к тому же требует от правительства Александра Лукашенко погашения многомиллионных газовых долгов за прошлые годы.

Поскольку найти общего языка по газовым вопросам стороны не могут, в свой конфликтный оборот они включили еще и нефть. С 1 февраля Белоруссия ввела новый повышенный тариф на прокачку российской нефти через свою территорию. В ответ Россия приняла решение лишить Белоруссию существенной части нефтяных поставок. Такие вот союзнические отношения!

Конфликт по-белорусски

Белорусский президент Александр Лукашенко не впервые устраивает экономическое противостояние с Россией. Первый такой конфликт разгорелся в 1995–1996 годах. Минск два года не платил за газ, поступавший из России, и довел сумму долга до $1 млрд. Проблему удалось замять после подписания знаменитого «нулевого варианта», в результате которого Белоруссия отказалась от претензий к Москве по вопросам вывоза и обслуживания ядерных ракет и аренды военных баз.

Затем подобные ситуации происходили регулярно — в 1999–2000, в 2003–2004 и 2006–2007 годах. Минску всегда удавалось в результате либо подписать соглашения о реструктуризации задолженности, либо заключить договоры по поставке топлива на новых условиях. Еще одно столкновение по энергетическому вопросу произошло в 2010 году, но после того, как Москва сократила поставки энергоресурсов, Минск тогда изыскал средства и расплатился.

Последний конфликт, кульминацию которого мы наблюдаем сейчас, берет начало в январе 2015 года. Тогда Белоруссия в одностороннем порядке решила, что цена в $132 за 1 тыс. кубометров, которую ей приходится платить, является несправедливой, и оплачивала российское топливо из расчета $73 за 1 тыс. кубов. Москва с таким самоуправством соседей не согласилась. Минск все равно начал платить меньше и увеличил тарифы на транзит российской нефти по своим трубам.

Переговоры, длившиеся два года, ни к чему не привели. За это время долг Белоруссии за газ перед Россией вырос, по подсчетам Москвы, до $550 млн. Постоянные отказы от его погашения вынудили российские власти сократить поставки нефти Белоруссии с 4,5 млн до 4 млн тонн за I квартал 2017 года. А в целом за год Россия пригрозила сокращением поставок с 24 млн до 12 млн тонн нефти.

Эта мера весьма чувствительна для Белоруссии, так как именно российская нефть обеспечивает загрузку белорусских нефтеперерабатывающих заводов. К тому же Минск покупает российскую нефть по внутрироссийским ценам, без экспортных пошлин, что позволяет ему зарабатывать на реэкспорте.

Кому тариф не писан?

Тут-то и последовал ответный ход со стороны Минска. С февраля Россия вынуждена платить гораздо большие деньги за транспортировку своей нефти через территорию Белоруссии. Новые ставки поднялись на 7,7% по сравнению с прошлогодними, и похоже, что это еще не предел. Во всяком случае, в 2016 году Минск заявлял, что намерен повысить тариф вообще на 50%, но позднее отказался от этой идеи, выдвинув предложение о повышении его на 20,5%. Пока дело ограничилось более скромными цифрами, но тут важен контекст происходящего.

А контекст этот иначе, как скандальным, не назовешь. Спор из-за тарифов и желание России «наказать» Белоруссию снижением поставок нефти являются отголоском куда более серьезного газового конфликта. Во всяком случае, правительство Лукашенко долг за газ не признает, а переговоры по данному вопросу, ведущиеся, судя по некоторым утечкам из высоких кабинетов, в интенсивном режиме, до сих пор ни к чему не привели.

При этом официально позиции сторон ни на йоту не поменялись. Россия настаивает на оплате газового долга за прошлые годы в полном объеме и по той формуле, которая была ранее. Как заявлял в начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко, в ответ на ограничение поставок нефти со стороны России Беларусь подала в суд.

Похоже Минск готовится к длительному противостоянию, так как для него вопрос газовых цен является принципиальным.

Однако белорусская экономика очень сильно зависит от России, и альтернатив для Минска здесь нет, так как для Запада Александр Лукашенко никогда не будет «своим». Мало того, «белорусское экономическое чудо», которым так гордится Лукашенко, во многом базируется именно на дешевых российских энергоносителях. Убери их – и от этого чуда ничего не останется. Так что Минску есть за что бороться и он это делает, причем весьма находчиво.

Тегеранский транзит

Одним из важных шагов в этой борьбе стало то, что Минск начал закупать нефть у Ирана. На первый взгляд такой шаг кажется парадоксальным. По оценкам экспертов, иранская нефть обойдется Белоруссии как минимум на треть дороже российской, но Беларусь и ранее демонстрировала, что готова идти на сиюминутные финансовые потери ради будущей экономической выгоды.

Буквально на минувшей неделе агентство Reuters сообщило, что белорусская госкомпания «БелОйл» заключила с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) контракт на поставку 80 тыс. тонн иранской нефти. Загрузка танкеров может начаться буквально на днях.

Лукашенко ранее уже заявлял, что белорусские нефтеперерабатывающие предприятия смогут обойтись без российской нефти, хоть это, по его словам, будет непросто. В частности, речь шла об альтернативных закупках и даже о начале белорусскими компаниями собственной добычи в таких странах, как Венесуэла, Канада и тот же Иран.

Белорусский лидер особо подчеркивал, что «свобода и независимость — это очень рентабельно и не оценивается никакими деньгами и цифрами». Однако не все, что произносится вслух, соответствует истине. Основная проблема, безусловно, в деньгах и цифрах. Закупки любой нефти, кроме российской, будут означать потери для белорусского бюджета, так как Москва продает Минску свою нефть без учета экспортной пошлины (ее размер пересматривается каждый месяц и в феврале составляет около $90 за тонну), и с крайне невысокими из-за географической близости расходами на транспортировку.

По расчетам специалистов, поставки из Ирана по рыночным ценам, с учетом логистики, обойдутся Белоруссии примерно на $120–130 за тонну дороже, чем если бы сырье закупалось в России. Таким образом, даже относительно небольшая партия в 80 тыс. тонн из Ирана означает для белорусского бюджета лишние расходы в размере $9,5–10,5 млн.

Понятно, что закупка «черного золота» у Тегерана – это не экономическое решение, а политический ход, нацеленный на Москву. Минск и ранее уже успешно демонстрировал, что готов нести экономические потери. Так, в начале 2010-х Белоруссия, находящаяся тогда в процессе очередного энергетического спора с Россией, закупала нефть у Венесуэлы, не смотря на то, что поставки из Латинской Америки оказались вдвое дороже российских, что впоследствии признавала и сама Белоруссия.

Тот шаг, кстати, привел к ожидаемым Минском результатам: именно после того, как она стала закупать нефть у Венесуэлы, Россия согласилась на беспошлинные поставки для соседнего государства.

Что перетянет: финансовая выгода или политическая целесообразность?

Так как же разрешится нынешний энергетический конфликт между Москвой и Минском? С одной стороны, на минувшей неделе вице-премьеры двух стран, отвечающие за энергетику, Аркадий Дворкович и Владимир Семашко сообщили о том, что уже подготовлен итоговый документ, касающийся поставок нефти и газа из России в Белоруссию.

С другой стороны, если бы все было так хорошо, то Минску не пришлось бы устраивать «демонстрацию» с иранской нефтью. А значит, серьезные сомнения в подписании соглашения все-таки остаются.

Между тем, на фоне энергетического кризиса двусторонние экономические связи в целом находятся под вопросом. Экспорт товаров из Белоруссии в ЕС за прошлый год сократился на треть; об этом сообщил на днях пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

В то же время надо учитывать тот факт, что в январе 2018 года Белоруссии нужно будет погашать обязательства по внутренним и внешним облигациям на $2 млрд. Денег у Минска катастрофически не хватает - долги населения за электроэнергию и газ превышают $700 млн. Евразийский фонд вместо запрошенного Минском кредита в $3 млрд решил выделить только $2,1 млрд, причем несколькими траншами и после выполнения ряда условий.

Помочь Лукашенко может только Россия. Если сторонам удастся согласовать свои позиции по нефти и газу, то в белорусский бюджет поступит на $700 млн больше, чем в 2016 году - за счет увеличения поставок российской нефти и высоких цен сырья. Если же Россия предоставит скидку на газ, то это даст Белоруссии еще $300 млн. Все это позволит Лукашенко избежать дефолта своей страны.

Очевидно, что решение накопившегося клубка проблем возможно только на самом высоком уровне. То есть, соответствующую политическую волю должны проявить лидеры двух стран – Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Чем руководствуется в своих действиях Минск – понятно. Но что же должно заставить Москву изменить свою «непримиримую» позицию по газовому вопросу? Так уж получилось, что в современном мире Россия осталась практически без союзников и ей приходится в одиночку сражаться на всех фронтах – начиная с вооруженного конфликта на Украине и заканчивая допинговым скандалом в спорте. В этих условиях Москва, естественно, рассчитывает на «братскую» Белоруссию, как на своего союзника.

Поэтому не исключено, что взамен договоренности по нефти и газу она будет требовать вовсе не денег. Россия, как известно, остро нуждается в поддержке в ряде политических вопросов, например, по Донбассу, Сирии, западным санкциям. Вполне возможно, что Лукашенко согласится дать некоторые гарантии. Но как показывает практика, не факт, что Минск будет выполнять принятые на себя обязательства на деле. Есть над чем призадуматься…