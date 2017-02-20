Пакистан стянул артиллерию к границе Афганистана

Пакистан стянул тяжелую артиллерию к границе с Афганистаном в рамках контртеррористической кампании, начатой после крупного теракта в Сехван-Шарифе на прошлой неделе, передает в понедельник РИА Новости со ссылкой на пакистанское издание Express Tribune.

В четверг, 16 февраля, в пакистанском городе Сехван-Шариф провинции Синд на территории комплекса мавзолея суфийского философа и поэта Лала Шахбаза Каландара прогремел взрыв. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". По последним данным, погибли 88 человек, еще более 300 получили ранения.

После теракта, который стал вторым крупным терактом в Пакистане менее чем за неделю, армия Пакистана выступила с заявлением, где считает, что последняя серия терактов в стране организована по указу "враждебных сил" с территории Афганистана и Исламабад намерен принять ответные меры. Позже стало известно, что пакистано-афганская граница закрыта на неопределенный срок по соображениям безопасности. В разных частях страны проводятся контртеррористические операции, в том числе в приграничных с Афганистаном районах, в рамках которых ликвидировано более 100 боевиков, около 250 задержаны.

По данным источников Express Tribune, артиллерия стянута к границе в округах Торхам и Чаман. Главной целью усиленного присутствия военных на границе называется предотвращение нелегального пересечения границы, на которое военные обещают отвечать "всеми силами", пишет издание. Кроме того, усилено патрулирование приграничных районов.

Также в понедельник официальный представитель армии Пакистана генерал-майор Асиф Гафур сообщил, что в штаб-квартире армии прошло совещание высокопоставленных офицеров под председательством начальника штаба генерала Камара Джавида Баджвы. На совещании в том числе обсуждался вопрос координации антитеррористических усилий Пакистана и Афганистана.

"Он заявил, что усиленные меры безопасности вдоль пакистано-афганской границы направлены на борьбу с общим врагом, то есть, с террористами всех цветов и оттенков. Пакистан и Афганистан борются с терроризмом и продолжают делать это вместе", - говорится в заявлении Гафура.

Баджва распорядился усилить координацию действий на границе с афганскими вооруженными силами, чтобы усилить контроль за пересечением границы. "Начальник штаба также приветствовал недавнее предложение афганских властей сделать шаг в сторону ориентированной на результат двусторонней координации в борьбе с терроризмом", - добавил Гафур.