Указом Ильхама Алиева: Визы будут оформлять на границе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по ускорению туристического потока в Азербайджан, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент поручил Государственному таможенному комитету (ГТК) и Государственной пограничной службе в течение трех месяцев создать инфраструктуру для специальных полос в КПП на границе с РФ, Турцией, Ираном и Грузией, призванных ускорить ее пересечение иностранцами и лицами без гражданства.

Глава государства также поручил Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN Xidmet) в течение трех месяцев создать возможности для обращения за электронной визой иностранцам и лицам без гражданства непосредственно на КПП на границе посредством терминалов ASAN odenis и системы ASAN Viza.

Ильхам Алиев поручил министерству иностранных дел совместно с ГТК и Госпогранслужбой вести переговоры с иранской стороной об увеличении продолжительности работы КПП на границе двух стран и в течение трех месяцев доложить ему о результатах. Также президент поручил Государственной морской администрации совместно с ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» и ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» вести переговоры с прикаспийскими странами для организации морских туров в Каспийском море, и в течение 4 месяцев доложить ему о результатах.

Распоряжение президента включает и ряд других поручений.