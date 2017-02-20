Истребители перехватили еще один самолет над резиденцией Трампа

Американские истребители вновь были подняты в воздух для перехвата самолета, вошедшего в запретную зону воздушного пространства недалеко от резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал WPTV.

Инцидент произошел в воскресенье днем. Сообщается, что самолет не вышел на связь с авиадиспетчерами и вошел в запретную зону.

По данным телеканала, истребителям удалось установить контакт с самолетом и проинформировать пилота воздушного судна о необходимости покинуть данную область.

Похожий инцидент произошел в пятницу. Два истребителя F-15 были подняты в воздух с базы во Флориде для перехвата не отвечающего на запросы самолета, пролетевшего недалеко от резиденции Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

Ранее сообщалось, что власти США начали расследование по факту неожиданного сближения воздушного судна с самолетом Boeing-747 президента США Дональда Трампа. Инцидент произошел в небе над Флоридой в начале февраля, когда Трамп направлялся из Вашингтона в свою резиденцию Мар-а-Лаго на выходные.