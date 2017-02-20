Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля, сообщает РИА Новости.

Информацию о смерти дипломата распространило Министерство иностранных дел России.

Об этом сообщили в МИД РФ.

"МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Иванович Чуркин", - подтвердили в министерстве.

"Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту, - говорится в сообщении. - Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования".