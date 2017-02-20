 

Полиция начала обыск в штаб-квартире Ле Пен

 

Французская полиция начала обыск в штаб-квартире «Национального фронта», лидером которого является Марин Ле Пен. Об этом сообщает Reuters.

По словам стражей порядка, мероприятие связано с расследованием дела о нецелевом использовании фондов ЕС. Руководство «Национального фронта» обвинения категорически отрицает. «Очевидно, что это медиа-операция, целью которой является воздействие на ход президентской кампании», — говорится в заявлении партии.

Ранее Евробюро по борьбе с мошенничеством заявило, что Ле Пен фиктивно наняла на работу двух человек в качестве помощников — главу кабинета партии Катрин Гризе и своего телохранителя Тьери Лежье. Они получили в общей сложности почти 350 тысяч евро, европарламентарии потребовали от Ле Пен вернуть эту сумму в общеевропейскую казну.

Сама лидер французских правых заявила, что ни в чем не виновата. Более того, Ле Пен подала иск против секретаря Евробюро Клауса Велле.

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