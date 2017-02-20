Россия не обсуждает своповые поставки газа в Иран через Азербайджан, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

"По газу сейчас не обсуждаем", — сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос.

В августе прошлого года Новак сообщал, что Москва и Тегеран обсуждают возможность строительства на юге Ирана завода по сжижению газа и своповых поставок с него СПГ в обмен на поставки Россией природного газа через Азербайджан на север республики.

В ноябре 2016 года министр нефти Ирана Бижан Зангане сообщил, что Иран уже обсуждает с РФ детали соглашения по свопам с нефтью и газом, и что страны будут сотрудничать по этим своповым операциям.