 

Неймар предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

 

Апелляция бразильского нападающего «Барселоны» Неймара отклонена; он предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает ESPN.

Инвестиционный фонд DIS, владевший частью прав на игрока, требует наказать Неймара, будучи уверенным в том, что недополучил деньги, положенные за трансфер бразильца в «Барселону» летом 2013 года. Форвард перешел в каталонскую команду из «Сантоса».

Официальная сумма сделки составила 57 миллионов евро (60,6 миллиона долларов), но позднее оказалось, что трансфер обошелся сине-гранатовым гораздо дороже. Обвиняемыми по этому делу проходят также «Барселона», «Сантос» и компания, принадлежащая отцу Неймара.

Прокурор требует для футболиста тюремного заключения сроком до двух лет и штрафа в размере 10 миллионов евро (10,6 миллиона долларов). Бывший и нынешний клубы Неймара могут быть оштрафованы на 15 миллионов евро (15,9 миллиона долларов).

В составе «Барселоны» Неймар стал двукратным чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2014/15.

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