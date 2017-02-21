Россия, Азербайджан и Иран объединят энегросистемы

В марте состоится обсуждение реализации проекта энергетического коридора Россия-Азербайджан-Иран, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак, передает РИА Новости.

"Этот проект обсуждался сегодня с министром энергетики Ирана. Мы договорились, что в середине марта наши специалисты встретятся и обсудят реализацию проекта, техзадание для разработки ТЭО", - сказал Новак.

По энергетическому коридору "Север-Юг" будет осуществляться экспорт электроэнергии из России в Азербайджан и далее - в Иран.

Объединение энергосистем трех стран создаст возможность для расширения экспортно-импортных операций. Азербайджан усилит свои позиции в качестве экспортера и транзитера электроэнергии.

Меморандум о взаимопонимании об обмене электроэнергией между Ираном и Азербайджаном был подписан в декабре прошлого года.