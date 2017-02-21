 

Десятки китайских фирм хотят назваться именем дочери Трампа

 

Десятки китайских компаний и бизнесменов подали заявки на регистрацию брендов со словом «Иванка» — именем старшей дочери президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Среди претендующих на громкое название — компании по производству алкоголя, косметики, пищевых добавок, а также фирма, оказывающая услуги по снижению веса. Большинство из заявок находятся на рассмотрении, и пока непонятно, разрешат ли власти официальное использование соответствующих товарных наименований.

Как отмечает издание, в КНР обычно разрешается использование товарных наименований, содержащих иностранные имена или их китайскую транслитерацию. Например, в прошлом году американская корпорация Apple проиграла иск против небольшого производителя кожаных изделий: тот маркировал свою продукцию названием iPhone.

147 просмотров


Старости
Азербайджан – один из крупнейших покупателей российского оружия
Азербайджан – один из крупнейших покупателей российского оружия в 20 раз больше Армении
Наша погода
Сегодня 8° / 2°
22 Фев 9° / 3°
23 Фев 8° / 3°
24 Фев 11° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7352 AZN
1 EUR   =   1.8425 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN


Новостная лента

В Сербии заговорили о провокации в Карабахе они о нас
Плюшек от Вашингтона не будет, - поняли в Москве наше послесловие
Самед Сеидов о переименовании Нагорного Карабаха голос власти
Сергей Балмасов: «Некоторые силы пытаются застолбить за Азербайджаном поражение» оценка эксперта
Десятки китайских фирм хотят назваться именем дочери Трампа
Стрельба по стамбульскому кафе: есть раненые видео
Пожар в Хырдалане: эвакуированы люди
Россия, Азербайджан и Иран объединят энегросистемы
Трамп назначил советника по нацбезопасности
Неймар предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве
Россия не будет поставлять газ в Иран через Азербайджан заявление министра
Нефть продолжает дорожать обновлено
Полиция начала обыск в штаб-квартире Ле Пен
В Турции сотни судей и прокуроров отстранили от работы
Посол России Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке обновлено 22:50
Истребители перехватили еще один самолет над резиденцией Трампа
Указом Ильхама Алиева: Визы будут оформлять на границе
Грузия не признает независимость Карабаха заявление МИД
Пакистан стянул артиллерию к границе Афганистана
Как Александр Григорьевич с Владимиром Владимировичем ссорился взгляд из Москвы
Минск отказывается признавать паспорта «ДНР» и «ЛНР»
Назарбаев позвонил Лукашенко
Сотрудников газеты «Азадлыг» массово вызывают на допросы
Кто стоит за заговором против Патриарха haqqin.az из Грузии
Ильхам Шабан: «Азербайджан выбрал место за баррикадой» нефтяные игры