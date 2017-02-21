 

Сергей Балмасов: «Некоторые силы пытаются застолбить за Азербайджаном поражение» оценка эксперта

Автор: Наир Алиев, отдел информации 

В последние несколько дней вновь стал активно обсуждаться механизм расследования инцидентов на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск, который никак не заработает. Заговорил об этом генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер, который встревожен инцидентами на линии фронта. «Мы готовы в момент, когда будут созданы условия, запустить механизм расследования инцидентов. Но мы не можем заменить стороны в принятии решений», - заявил Занньер.

Ламберто Занньер

Кроме того, коснулись вопросов механизма расследования инцидентов и главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян на встрече Мюнхене. В частности, речь шла о расширении команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ на линии соприкосновения.

Между тем, Азербайджан не раз заявлял, что готов рассматривать механизм расследования инцидентов как составную часть процесса вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.  И действительно, зачем фиксировать с помощью наблюдателей некие «границы» внутри Азербайджана, если Армения даже не думает о выводе войск?

В беседе с haqqin.az старший аналитик Центра изучения кризисного общества, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и Института Ближнего Востока Сергей Балмасов заявил, что вокруг Нагорного Карабаха идет имитация бурной деятельности со стороны внешних структур, которые получают определенные средства на эту работу. Эта имитация принимает различные формы, особенно когда происходит какое-либо серьезное столкновение двух сторон.

Эксперт не верит в возможность создания механизма, который мог бы воспрепятствовать столкновениям. «Опыт прошлых конфликтов, например, в Югославии, и нынешних - на Южном Кавказе показывает, что все эти схемы не работают».

Сергей Балмасов

Считается, что активно продвигает идею механизма расследований инцидентов именно Россия. По мнению Балмасова, Россия хочет серьезно присутствовать на Южном Кавказе и ее уход из этого региона стал бы серьезным дипломатическим поражением. «Москва будет пытаться воздействовать на обе стороны конфликта, Россия пытается присутствовать, в том числе и через продвижение все того же механизма».

«Что касается разграничения и установления границ внутри Азербайджана, то все понимают, что Карабах находится под юрисдикцией Баку. Но по факту эта территория занята «недружественными формированиями». Любая страна, утратившая контроль над частью своей территории, будет стремится вернуть его. А все эти наблюдатели могут стать досадной помехой, лишним препятствием», - отметил Балмасов.

По его словам, в Азербайджане прекрасно понимают, что только дипломатией вернуть Карабах не удастся. В лучшем случае можно будет говорить лишь о возврате некоторых территорий, прилегающих к НК.

«Некоторые внешние силы пытаются сохранить status quo и «застолбить» за азербайджанцами поражение. «Мир любым способом», «не важно, что произошла несправедливость, лишь бы не было войны». Но, я еще раз подчеркну: сейчас ситуация такова, что все решается на поле боя, а внешние силы пытаются вставлять Азербайджану палки в колеса. Однако если последует реальный «заказ» на продолжение конфликта, то все эти наблюдатели, как показывает опыт, быстро испаряются», - подчеркнул Балмасов.

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