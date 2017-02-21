 

Самед Сеидов о переименовании Нагорного Карабаха голос власти

Автор: Записал Джейхун Наджафов 

Псевдореферендум в оккупированном Нагорном Карабахе является очередной провокацией армянских властей, направленной на срыв процесса мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Об этом сказал haqqin.az депутат Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Отметим, что сепаратисты вынесли на «референдум» вопросы о переименовании Нагорного Карабаха и переходе от полупрезидентской к президентской власти.

Самед Сеидов подчеркнул, что все международные организации и ключевые государства, участвующие в урегулировании карабахского конфликта, выразили поддержку территориальной целостности Азербайджана. «Целью провокационных действий армянский властей является попытка торпедировать процесс мирного урегулирования конфликта, сорвать достигнутые договоренности и удержать существующий статус кво. Не дать решить конфликт в рамках международных норм и права», сказал он.

По словам Сеидова, деструктивные действия Армения еще раз демонстрируют необходимость сдвинуть решение карабахской проблемы с мертвой точки.

«Мы не призываем международные организации встать на азербайджанскую сторону. Достаточно того, чтобы участники МГ ОБСЕ и международные организации придерживались объективной позиции, основанной на современном международном праве», сказал депутат.

Касаясь поставленного на референдуме вопроса введения второго названия этого сепаратистского образования – «Арцах» - Сеидов отметил, что Армения десятилетиями ведет политику изменения исторических названий азербайджанский регионов.

«Это попытка скрыть исконную принадлежность земель Азербайджану. Изменение названия азербайджанских топонимов, по задумке армянских властей, должно оправдать претензии на чужие земли. Но изменив историческое название Карабаха, Армения никого в мире не сможет ввести в заблуждение. Нагорный Карабах всем мировым сообществом, во всех международных документах признан и останется историческим азербайджанским регионом», - отметил депутат.

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