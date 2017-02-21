На выходных в баварской столице прошел форум чрезвычайно высокого уровня участия. В работе 53-й Мюнхенской конференции по безопасности среди полутысячи участников были генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Польши Анджей Дуда, Украину представлял президент Петр Порошенко, Азербайджан – президент Ильхам Алиев, Россию – глава МИД России Сергей Лавров…

Но, чего греха таить, главные на этом мероприятии, собравшем политиков, дипломатов и экспертов высшего уровня, были представители Соединенных Штатов - делегация в составе вице-президента Майка Пенса, главы Пентагона Джеймса Мэттиса и министра внутренней безопасности Джона Келли. Если предыдущая конференция была посвящена во многом украинскому вопросу, разговору о Крыме и Донбассе, и там же, пользуясь случаем, провели встречу глав внешнеполитических ведомств «нормандской четверки», то в этот раз не только Украина, но и Россия были далеко не в центре внимания.

Всех интересовало главное: будут ли неприятные сюрпризы от Дональда Трампа, успевшего накуролесить в первый же месяц своей президентской работы. Американский президент наговорил всякого о Европе и НАТО, из чего сделали выводы о его непрошибаемой изоляционистской позиции: дескать, пусть европейцы сами решат свои проблемы, США есть чем заняться. Поэтому выступлений американских делегатов ожидали с особым нетерпением. И те не подвели.

Собственно, лейтмотив конференции свелся к ощупыванию старых межатлантических связей, чтобы убедиться, что все остается по-прежнему. На этом фоне остальные темы выглядели второстепенными. Ведь, по большому счету, они напрямую зависели от ответа на главный вопрос: Соединенные Штаты остаются в большой европейской политике или уходят из нее.

Американцы поспешили заверить своих европейских партнеров, что ничего в этом смысле не меняется. Уже ради этой радостной новости стоило затевать столь представительное мероприятие. Председатель конференции немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, до встречи заявлявший: «Трамп меня пугает", подводя ее итоги, так прямо и сказал журналистам: «Мы приехали в Мюнхен без ясного понимания, какова политика правительства Трампа в отношении России, НАТО и по другим вопросам. Некоторые из этих опасений были сняты, и это хорошо. Я думаю, мы можем ехать домой, сохраняя относительное спокойствие».

А вот кто должен испытывать беспокойство по итогам услышанного, так это Россия. Именно она заранее себя чувствовала именинницей по поводу победы Дональда Трампа: в Москве видели шанс перезапустить отношения с Америкой на новой основе, отколоть Белый дом от Европы и передоговориться с ослабленными и дезориентированными союзниками по отдельности. И именно для России констатация, что ничего не меняется, прозвучала похоронным звоном.

От нее потребовали выполнения Минских соглашений по украинскому вопросу, обвинили в отсутствии ясной политики в Сирии и выразили обеспокоенность по поводу ее опасной киберактивности.

«Мы должны призвать Россию к ответу и требовать, чтобы она уважала минские Соглашения, и начала деэскалацию насилия в востоке Украине», - открытым текстом заявил вице-президент Майкл Пенс.

Плюшек от Вашингтона не будет, поняли в Москве. В то же время Пенс развеял страхи, что США бросят поддерживать НАТО, и заверил в глубокой заинтересованности. Уже после конференции последовала встреча вице-президента США с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, после которой тот заявил: «Мы видим очень твердую приверженность США трансатлантическим обязательствам не только на словах, но и на деле».

Кажется, американской команде удалось погасить едва не поднявшийся пожар паники в Европе: союзные отношения по-прежнему крепки.

В Москве же приуныли. Новая международная игра не просматривается, старая успеха не приносит. Символом этой патовой ситуации стала смерть Виталия Чуркина, постоянного представителя России при ООН, регулярно озвучивавшего позицию Кремля по самым острым вопросам – от «отсутствия» российских войск в Украине и непричастности России к сбитому малазийскому Боингу до отрицания факта жестоких бомбардировок российской авиацией в Алеппо.

Парадокс: чтобы сохранить лицо, России придется его сменить.