 

В Сербии заговорили о провокации в Карабахе они о нас

Автор: Отдел информации 

«Референдум» в Нагорном Карабахе 20 февраля, проведение которого осудил официальный Баку, обсуждается во многих странах. Особое внимание этому «волеизъявлению» придают эксперты в странах, ставших жертвой сепаратизма, например, в Сербии, где провели прямые аналогии между Карабахом и Косово.

Так, известный сербский политолог и обозреватель ведущей белградской газеты Politika Слободан Самарджия свою статью озаглавил так: «Провокация из Нагорного Карабаха». Эксперт указывает на схожесть политических сценариев, которые были разыграны на юге Сербии, в Косово, и в нагорно-карабахском регионе Азербайджана.

«Кто сегодня готов к возможной новой войне на Кавказе?.. Этот вопрос возник сразу же после анонсирования «Степанакертом» (кавычки наши – haqqin.az) референдума, который был призван изменить статус этой области…», пишет Самарджия.

Вышеупомянутая инициатива вызвала жесткую реакцию официального Баку, указывает эксперт. В Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что установленный на оккупированных территориях страны незаконный режим – следствие агрессии Армении. Самарджия вновь сообщает сербским читателям о том, что карабахские сепаратисты управляются и контролируются Арменией и выживают только благодаря военной, политической и финансовой поддержке Еревана.

«Нагорный Карабах в момент распада Советского Союза, в период между 1988 и 1994 годами был ареной большой войны между азербайджанцами и армянами, поддерживаемыми соседней Республикой Армения. О жестокости конфликта свидетельствует тот факт, что в эти дни (25-26 февраля) исполняется ровно четверть века с момента резни, которую учинили армянские военные в 1992 году против населения города Ходжалы. Тогда были убиты или сожжены заживо 613 мужчин, женщин, детей… Хотя чиновники в Ереване всячески пытаются оправдать это преступление, действия армянских солдат многие страны мира и международные организации назвали геноцидом», пишет Самарджия.

Эксперт напоминает, что, хотя в 1992 году Нагорный Карабах в одностороннем порядке объявил о своей независимости, на международном уровне это образование остается непризнанным.

Даже инициатива проведения референдума на территории, которую хочет аннексировать Армения, вызывала тревогу в связи с возможностью серьезного обострения конфликта. Провокационный шаг «Степанакерта» ясно показывает, что Армения не заинтересована в поиске политического урегулирования вооруженного конфликта.

Как напоминает Слободан Самарджия, основой для разрешения конфликта являются соответствующие резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2008 году, осуждающее применение силы против Азербайджана и оккупации его территории. В этих документах подтверждается суверенитет, территориальная целостность и неприкосновенность международно признанных границ Азербайджана, подчеркивает сербский эксперт.

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В Сербии заговорили о провокации в Карабахе они о нас
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