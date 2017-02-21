В здании Сабунчинского районного суда продолжается процесс по делу банды генерала МНБ Акифа Човдарова и его бывших подчиненных.

На очередном заседании из-за болезни вновь отсутствовал Джавид Рзазаде, защитник обвиняемого Салима Мамедова. Секретарь суда уточнила, что адвокат не ответил ни на один телефонный вызов. Судья Габиб Гасанов поинтересовался у Салима Мамедова, куда делся его защитник, но обвиняемый заверил, что уже неделю не виделся с ним. Судья заявил, что он уже обсудил поведение Дж.Рзазаде с зампредседателя Коллегии адвокатов и начальником юридической консультации №3, где работает адвокат, и будут сделаны соответствующие выводы.

Вместе с тем суду пока пришлось суд рассматривать эпизоды, не связанные с обвиняемым С.Мамедовым.

Заседание началось с инцидента, имеющего отношение к бывшему главе компании BakTel Зауру Ибрагимову. Показания по эпизоду дали четыре свидетеля.

Напомним, что на прошлых заседаниях суда З.Ибрагимов заявил, что передал через Акифа Човдарова 525 тысяч долларов тогдашнему министру МНБ Эльдару Махмудову.

Свидетель Орхан Гусейнов отметил, что с потерпевшим Зауром Ибрагимовым он давно находится в дружеских отношениях. По его словам, в 2009 году он дал своему другу 40 тысяч долларов в долг, не спрашивая, зачем ему понадобилась такая крупная сумма. Свидетель подчеркнул, что ему до сих пор не вернули эти деньги.

Адвокат обвиняемого Акифа Човдарова Кямандар Насибов решил выяснить у свидетеля, сколько ему лет. О. Гусейнов ответил, что ему 30 лет. Тогда адвокат поинтересовался, откуда у свидетеля была такая крупная сумма в 2009 году, ведь ему было всего 22 года. О.Гусейнов пояснил, что с 16 лет он занимался оптовой продажей контурных карт мобильных операторов и заработал на этом неплохие деньги. Затем свидетель ответил на многочисленные вопросы стороны защиты. В ходе дискуссии выяснилось, что свидетель и сегодня по-прежнему занимается продажей контурных карт в качестве индивидуального предпринимателя, однако он не имеет регистрации в Минналогов, как этого требует законодательство.

Дававший показания вслед за этим свидетель Хазрат Алимирзоев, заявил, что также давал Зауру Ибрагимову деньги в долг. Правда, на этот раз сумма была значительно меньше - 3 тысячи долларов в долг. А потом и свидетель Фируз Сулейманов добавил, что тоже одолжил потерпевшему 2,5 тысячи долларов.

Затем по этому эпизоду дал показания главный энергетик Aztelekom свидетель Самед Магеррамов, отец Вугара Магеррамова.

Напомним, что на одном из прошлых заседаний свидетель Ильгар Магеррамов рассказал, что его брат-близнец Вугар Магеррамов, который работал директором компании AyTel, принадлежавшей Эльдару Махмудову, пропал без вести в сентябре 2009 года.

Самед Магеррамов заявил, что его сын Вугар жил вместе с ним. Однако отец не был в курсе дел сына, так как с утра до вечера находился на службе. С водителем сына, по его словам, он также не был знаком.

Свидетель вспомнил, что однажды его сын пришел домой в сопровождении трех неизвестных ему людей. Однако в квартиру Вугар зашел один, неизвестные остались во дворе. В тот день отец увидел на спине сына следы от ударов дубинкой. Но Вугар ничего объяснять по этому поводу не стал и в правоохранительные органы не обращался.

А через некоторое время, когда Магеррамов-старший находился в командировке в Джалилабаде, ему позвонила жена и сказала, что их сын пропал. Через несколько дней они обратились с заявлением об исчезновении сына в полицию, но его так и не нашли.

Свидетель С.Магеррамов также уточнил, что после этого он не был на работе Вугара и не знает, кто возглавил компанию, директором которой был его сын. В ходе ответов свидетеля на вопросы адвокатов выяснилось, что кроме заявления в полицию за восемь лет он больше ничего не предпринимал для поисков пропавшего Вугара.

Надо сказать, что за все время этого судебного процесса более странных и нелогичных показаний еще не было. Выступления отца и брата пропавшего В.Магеррамова, который был человеком Эльдара Махмудова, оставили впечатление, что они не хотят выяснения судьбы близкого им человека, более того, предпочитают, чтобы это дело так и оставалось нераскрытым.

Далее на заседании в качестве потерпевшего дал показания председатель ЖСК «Yeni Yasamal» Джахангир Алышов, подтвердив все данные им на следствии показания.

Дж.Алышов заявил, что в 2010 году его вызвали в МНБ и потребовали, чтобы он оформил 19 квартир на людей, которых ему укажут, и дал сверх этого еще 500 тысяч долларов. Все это у предпринимателя потребовали в счет долга его компаньона Насиба Алиева (также потерпевший по этому делу).

Потерпевший отметил, что после долгого торга Акиф Човдаров согласился снизить сумму до 350 тысяч долларов, однако требование предоставить его людям квартиры оставил в силе.

Дж.Алышов, по его словам, вынужден был подчиниться, то есть 19 квартир, уже проданных другим людям, были оформлены на людей генерала. В дальнейшем новые владельцы жилплощади перепродали ее и таким образом у 19 квартир оказалось по двое хозяев.

Потерпевший в своих показаниях добавил, что так как он не смог собрать 350 тысяч долларов для Човдарова, ему пришлось в 2012 году оформить еще шесть квартир на людей генерала МНБ.

Во время выступления этого потерпевшего Акиф Човдаров попросил у судьи разрешения покинуть зал. Судья разрешил и в заседании был объявлен 15-минутный перерыв.

После перерыва показания по эпизоду давали еще три свидетеля, однако Акиф Човдаров так и не вернулся в зал. Поскольку защитники молчали, на отсутствие обвиняемого отреагировал судья Габиб Гасанов. Тогда и адвокаты заявили, что у их подзащитного могут возникнуть вопросы к свидетелям и поэтому процесс без него продолжать нельзя.

Из-за возникших проблем со здоровьем Акифа Човдарова заседание суда было отложено до 22 февраля.