В пригороде австралийского Мельбурна в результате столкновения легкомоторного самолета со зданием торгового центра погибли пять человек. Об этом сообщает Reuters.

У самолета Beechcraft King Air возникли проблемы с двигателем, в связи с чем после взлета в аэропорту Эссендон он разбился о крышу торгового центра, который расположен неподалеку.

«В самолете были пять человек, предположительно, в авиакатастрофе никто не выжил», — сказал государственный помощник комиссара полиции штата Виктория Стивен Лин.

Лин отметил, что крушение произошло примерно за час до открытия магазина и других жертв, кроме тех, кто находился в самолете, нет.

По словам свидетелей, при ударе самолет взорвался.