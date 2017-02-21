SOCAR начала торговать природным газом в Украине

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) начала торговать природным газом на внутреннем рынке Украины.

Как сообщает АПА, 30 декабря 2016 года дочерняя компания SOCAR — «Торговый дом SOCAR Ukraine» — заключила договор с компанией ERU Trading о закупке до 131 млн кубометров газа. До этого, 14 декабря 2016 года, «Торговый дом SOCAR Ukraine» подписал договор с «Укртрансгазом» на транспортировку 180 млн кубометров природного газа с января по декабрь 2017 года.

Сейчас «Торговый дом SOCAR Ukraine» участвует в тендере на поставку 36,6 млн кубометров газа «Укрзализныце». SOCAR Ukraine владеет в Украине сетью АЗС из 60 станций.