 

Гражданку Грузии пытались доставить в Турцию багажом

 

Пограничники на КПП Сарп Сыныр в турецкой провинции Хопа на границе с Грузией обратили внимание на подозрительного мужчину с багажом, передает агентство Dogan.

При досмотре чемодана мужчины, оказавшегося гражданином Грузии, обнаружили его 28-летнюю соотечественницу, которой ранее был запрещен въезд в Турцию за нарушение визового режима.

Отмечается, что женщину депортировали из Турции три месяца назад по окончании срока действия ее визы.

Оба нарушителя задержаны и доставлены в полицейский участок. Полиция продолжает расследование произошедшего.

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