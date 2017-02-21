Тысячи британцев вновь протестуют против визита Трампа

Парламент Великобритании на итоговых дебатах принял решение отклонить петицию двух миллионов британцев об отмене визита президента США Дональда Трампа.

По данным ТАСС, дебаты длились три часа и стали первым в Британии случаем обсуждения на таком уровне официального визита лидера другой страны.

Замглавы британского МИД Алан Данкан назвал это «особым моментом для отношений двух стран», подытожив дискуссию тем, что визит должен состояться. Он также выразил уверенность, что Великобритания примет Трампа «с вежливостью и щедростью».

Отмечается, что в ходе дебатов были рассмотрены две петиции, вторая из которых — в поддержку Трампа — набрала 311 тыс. подписей против 1,85 млн у петиции за отмену визита.

Во время дискуссии в парламенте перед его зданием собралась большая группа протестующих, — по примерным оценкам, их было несколько тысяч. Митингующие принесли с собой плакаты, надписи на которых выражали недовольство миграционными указами Трампа. Акция продолжилась на лондонских улицах. О намерении участвовать в марше заявляли 32 тыс. человек на странице в Facebook, посвященной акции.

Аналогичные митинги и шествия в понедельник продолжились в Эдинбурге, Манчестере, Ливерпуле, Кардиффе и Ньюкасле.