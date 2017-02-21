 

WhatsApp запустил новую функцию видео

 

В мессенджере WhatsApp появилась функция публикации самоуничтожающихся сообщений, которая заменит собой прежние текстовые статусы, отображавшиеся рядом с именем контакта. Об этом пишет The Verge.

Новая функция позволяет делиться фотографиями и видео, которые можно украсить рисунками, текстом и смайликами. Запись появляется в новой вкладке Status, где друзья пользователя смогут просматривать ее в течение следующих 24 часов.

При этом особо отмечается, что функция самоуничтожающихся сообщений в WhatsApp имеет настройки приватности. Пользователи получат возможность выбирать, кто из их друзей сможет просматривать новый статус.

Уже в ближайшее время обновление будет доступно на платформах Android, iOS и Windows Phone.

Реализовав одну из наиболее популярных функций Snapchat в своем мессенджере с аудиторией в 1,2 млрд человек, Facebook Inc. вынуждает Snap Inc. искать новые пути для расширения бизнеса. Обновление WhatsApp серьезно замедлит темпы роста Snapchat, чьи владельцы недавно подали заявку на первичное размещение акций, подчеркивает издание.



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