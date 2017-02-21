Россия изучает опыт Азербайджана в ограничении наличных платежей

Запретить зарплаты наличными, ограничить оплату наличными крупных покупок, ввести муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа – Минэкономразвития и Минфин России ищут способы борьбы с теневой экономикой.

Как пишет «Ведомости», решений нет, на уровень правительства обсуждение пока не выносилось. Одна из идей – ограничить продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные.

Идея муниципального платежа может быть реализована не через введение налога на наличные, а через пониженную ставку НДС для платежей по карте. Есть примеры: налог на операции с наличными действует в Индии и Азербайджане, но только не при продажах, а при снятии денег со счета физическими лицами. Некоторые из этих идей могут войти в план правительства России по повышению темпов роста экономики в 2018–2024 гг.

«Ведомости» отмечают, что в Азербайджане с апреля 2017 года вступает в силу закон о безналичных расчетах. По нему объекты торговли и общепита, которые зарегистрированы как плательщики НДС и годовой оборот которых превышает 200 000 манатов, могут вести наличные расчеты только на сумму до 30 000 манатов в месяц, остальные налогоплательщики – лишь до 15 000 манатов в месяц. Зарплата должна начисляться только в безналичной форме, кроме налогоплательщиков, работающих на предприятиях торговли, общепита и услуг, годовой оборот которых не превышает 200 000 манатов. Закон предусматривает ограничение на обналичивание: банки или почтовые операторы за снятие наличных средств с банковских счетов юридических лиц и частных предпринимателей должны удерживать упрощенный налог в размере 1% от этой суммы.

В Минфине отказались от комментариев, в Минэкономразвития по существу не ответили на запрос.

Россияне пока предпочитают наличные. Держатели платежных карт за девять месяцев 2016 г. сняли 19 трлн. руб. наличных, а оплатили товаров и услуг только на 8,7 трлн. Доля наличных денег в обращении, по данным ЦБ, – около 9% ВВП.