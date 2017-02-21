В России усилили воздушную оборону Москвы

На боевое дежурство в Подмосковье заступил пятый полк, вооруженный зенитной ракетной системой С-400 «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передает во вторник, 21 февраля, ТАСС.

«Боевые расчеты зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района России», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что техника прибыла в пункт постоянной дислокации железнодорожным транспортом с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Там были успешно проведены боевые стрельбы, системы приняли у завода-изготовителя.

В сообщении отмечается, что с постановкой новых комплексов на дежурство оборону Москвы стали обеспечивать пять полков с С-400.