 

Азербайджан в числе основных покупателей белорусского оружия

Автор: Отдел информации 

Согласно новым данным о поставках оружия, опубликованным вчера, 20 февраля, Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), в 2012-2016 годах Беларусь занимала 18-е место в Топ-25 крупнейших экспортеров основных видов вооружения.

При этом одним из основных покупателей белорусского оружия стал Азербайджан.

На первом месте среди покупателей белорусского оружия находится Китай. Туда за пятилетку ушло 27% всего экспортируемого страной вооружения. На втором месте  Вьетнам с 24% купленной в Беларуси продукции военного назначения. На третьей позиции по данному параметру стал Судан, приобретя 18% от всего военного экспорта. Четвертое место по покупке белорусского оружия занял Азербайджан  11%. И пятое место досталось Мьянме  9%.

Общая сумма экспорта белорусского оружия за пятилетку составила 625 млн долларов. Наиболее удачным оказался 2013 год, когда Беларусь продала вооружения на 268 млн долларов. В 2016 году сумма военного экспорта составила 81 млн долларов.

По данным SIPRI, выгоднее всего Беларусь продала самолеты  на 312 млн долларов. Страна также экспортировала системы ПВО на 195 млн долларов, бронетанковую технику на 96 млн долларов, ракетное вооружение на 12 млн долларов и артиллерийское  на 10 млн долларов. 

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