Азербайджан в числе основных покупателей белорусского оружия

Согласно новым данным о поставках оружия, опубликованным вчера, 20 февраля, Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), в 2012-2016 годах Беларусь занимала 18-е место в Топ-25 крупнейших экспортеров основных видов вооружения.

При этом одним из основных покупателей белорусского оружия стал Азербайджан.

На первом месте среди покупателей белорусского оружия находится Китай. Туда за пятилетку ушло 27% всего экспортируемого страной вооружения. На втором месте — Вьетнам с 24% купленной в Беларуси продукции военного назначения. На третьей позиции по данному параметру стал Судан, приобретя 18% от всего военного экспорта. Четвертое место по покупке белорусского оружия занял Азербайджан — 11%. И пятое место досталось Мьянме — 9%.

Общая сумма экспорта белорусского оружия за пятилетку составила 625 млн долларов. Наиболее удачным оказался 2013 год, когда Беларусь продала вооружения на 268 млн долларов. В 2016 году сумма военного экспорта составила 81 млн долларов.

По данным SIPRI, выгоднее всего Беларусь продала самолеты — на 312 млн долларов. Страна также экспортировала системы ПВО на 195 млн долларов, бронетанковую технику на 96 млн долларов, ракетное вооружение на 12 млн долларов и артиллерийское — на 10 млн долларов.