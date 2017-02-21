Россия вводит санкции против КНДР

Министерство иностранных дел России подготовило проект указа президента, который ужесточит санкции в отношении КНДР.

Как передает РБК, документ опубликован на портале правовой информации.

Введение новых санкций связано с резолюцией 2321 Совбеза ООН от 30 ноября 2016 года, которая предусматривает введение ряда ограничений в отношении КНДР в ответ на проведение ядерных испытаний, а также в соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2006 года.

Проектом указа президента предусмотрено прекращение любого научно-технического сотрудничества с отдельными лицами или организациями КНДР, «за исключением обменов в области медицины».