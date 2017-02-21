На севере Пакистана прогремели несколько взрывов

Несколько взрывов прогремели у здания суда в пакистанском городе Танги на севере страны, слышна стрельба, есть раненые, сообщает издание Express Tribune со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел во вторник в городе Танги округа Чарсадда, провинция Хайбер-Пахтунхва. По поступающим данным, пострадали несколько человек.

В свою очередь издание Dawn сообщает, что ранены по меньшей мере три человека. В полиции изданию заявили, что террорист-смертник подорвался, когда по нему открыл огонь полицейский.