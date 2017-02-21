В Сирии продолжают гибнуть турецкие солдаты

В боях за освобождение от террористов организации «Исламское государство» города Эль-Баб на севере Сирии погиб один и получили ранения двое военнослужащих ВС Турции, сообщает во вторник сайт Генштаба ВС Турции.

Раненые доставлены в больницы на территории Турции.

ВС Турции 24 августа прошлого года при поддержке самолетов антитеррористической коалиции приступили к операции по освобождению сирийского города Джараблус от боевиков ИГ. Операция получила название «Щит Евфрата».

В целом с начала операции «Щит Евфрата» в боях на севере Сирии погибли более 70 турецких военнослужащих.