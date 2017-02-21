По сведениям газеты «Айкакан жаманак», власти Армении готовятся обнародовать ряд фактов по делу о вооруженной группе, обезвреженной в 2015 году в столичном округе Норк Мараш, и факты эти связаны с именем экс-министра обороны Сейрана Оганяна. Газета напоминает, что в ходе следствия появилась информация о том, что за этим делом стоит Оганян.

Сегодня, когда Оганян возглавил оппозиционный блок и выступает с критикой власти, последняя решила не щадить бывшего министра.

Источники газеты не исключают, что дело может дойти до арестов, в том числе и самого Оганяна.