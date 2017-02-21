 

Kapital Bank наградил более 150 победителей по системе «Хазри»

 

Kapital Bank провел последний тираж лотереи Xəzri pul gətirəcək («Хазри приносит деньги») по системе срочных денежных переводов «Хазри». В итоге очередные 50 клиентов системы выиграли по 100 манатов каждый. Один клиент выиграл основной приз  1000 манатов.

Следует отметить, что клиенты, отправляющие денежные средства по данной системе в Азербайджане, автоматически становились участниками лотереи. В лотерее на каждые отправленные клиентом 100 манатов давался один шанс. До 10 февраля 2017 года 150 клиентов выиграли по 100 манатов каждый, а в конце лотереи один клиент  1000 манатов.

Совершать денежные переводы посредством системы «Хазри» удобно и выгодно. В течение пяти минут, не открывая счета, можно отправить и получить денежные средства по Азербайджану, а также по странам мира. Банковская комиссия переводов начинается с 0,8% от отправленной суммы. Клиенты могут получить денежные средства посредством банкоматов Kapital Bank круглосуточно. При этом комиссия с клиента не взимается.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и четырех отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, на страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

239 просмотров


Старости
Азербайджан – один из крупнейших покупателей российского оружия
Азербайджан – один из крупнейших покупателей российского оружия в 20 раз больше Армении
Наша погода
Сегодня 8° / 3°
22 Фев 10° / 4°
23 Фев 8° / 4°
24 Фев 12° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7352 AZN
1 EUR   =   1.8361 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN


Новостная лента

В Азербайджане потеплеет
Мехрибан Алиева — первый вице-президент Азербайджана
В Баку суд оправдал женщину, убившую мужа
Из квартиры в Баку вынесли золота на 55 тысяч
Kapital Bank наградил более 150 победителей по системе «Хазри»
Сейран Оганян может быть арестован Армянские источники
В Сирии продолжают гибнуть турецкие солдаты
На севере Пакистана прогремели несколько взрывов
В Баку автомобиль упал в озеро
Россия вводит санкции против КНДР
Азербайджан в числе основных покупателей белорусского оружия
В России усилили воздушную оборону Москвы
Россия изучает опыт Азербайджана в ограничении наличных платежей
WhatsApp запустил новую функцию видео
Тысячи британцев вновь протестуют против визита Трампа
Гражданку Грузии пытались доставить в Турцию багажом
SOCAR начала торговать природным газом в Украине
В Австралии самолет рухнул на торговый центр Есть жертвы; фото
Азербайджанские позиции обстреляли из минометов
Вугар Магеррамов ушел с силовиками… и пропал без вести haqqin.az из зала суда
В Сербии заговорили о провокации в Карабахе они о нас
Плюшек от Вашингтона не будет, - поняли в Москве наше послесловие
Самед Сеидов о переименовании Нагорного Карабаха голос власти
Сергей Балмасов: «Некоторые силы пытаются застолбить за Азербайджаном поражение» оценка эксперта
Десятки китайских фирм хотят назваться именем дочери Трампа