Из квартиры в Баку вынесли золота на 55 тысяч

Из квартиры в Баку украли золота на 55 тысяч манатов. Как сообщает пресс-служба МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го отделения полиции Хазарского района и отдела полиции Евлахского района, установлено, что кража золотых изделий на 55 тысяч манатов и планшета в одном из домов в поселке Шувелан Хазарского района 15 февраля была осуществлена жителем Евлахского района Шахином Бекировым.

Похищенные золотые изделия сданы родственником Ш.Бекирова в Управление полиции Хазарского района.