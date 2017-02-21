В Баку суд оправдал женщину, убившую мужа

Бакинский суд по тяжким преступлениям завершил рассмотрение уголовного дела против Нуриды Керимовой по обвинению в убийстве мужа Вугара Керимова.

Суд постановил, что в действиях подсудимой отсутствует состав преступления, и она была освобождена в зале суда.

Отметим, что инцидент имел место 23 июля прошлого года в бакинском поселке Рамана, когда, по заявлению подсудимой, ее супруг в очередной раз явился домой навеселе и затеял драку.

На этот раз 32-летний Вугар пошел на 27-летнюю жену с ножом, но она оказалась проворнее и опередила его.