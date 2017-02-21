 

Ильхам Алиев о назначении первого вице-президента фото; обновлено

 

«Сегодня моим распоряжением Мехрибан Алиева назначена первым вице-президентом Азербайджана. Мехрибан Алиева долгие годы играет важную и активную роль в общественно-политической жизни страны, нашей культурной жизни»,  сказал президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета безопасности Азербайджана.

«Мехрибан Алиева - заместитель председателя партии «Ени Азербайджан». Партия «Ени Азербайджан» является ведущей политической силой нашей страны, самой большой партией Южного Кавказа, и сегодня численность членов партии «Ени Азербайджан» приближается к 700 тысячам", - сказал Ильхам Алиев.

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Под председательством президента Ильхама Алиева проведено заседание Совета безопасности, сообщает АзерТАдж.

На заседании Ильхам Алиев представил первого вице-президента Мехрибан Алиеву.

 

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