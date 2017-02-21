 

Трамп оказался прав: беспорядки в Швеции фото; видео

 

Массовые беспорядки мигрантов проходят в пригороде Стокгольма — районе Ринкебю, сообщает телеканал SVT. Протестующие забрасывают полицию камнями, несмотря на несколько предупредительных выстрелов. Волнения начались после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались задержать одного из мигрантов, находящегося в розыске.

В ходе беспорядков протестующие подожгли около десяти автомобилей. Количество участвующих в акции подсчитать пока представляется невозможным. Спасатели не работают в районе беспорядков, поскольку полиции не удается взять под контроль территорию, где продолжаются волнения. Пытающихся потушить автомобили сотрудников специального ведомства так же, как и полицейских, забрасывают камнями.

18 февраля президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками во Флориде, упомянул некий инцидент с мигрантами в европейской стране.

«Посмотрите, что прошлой ночью произошло в Швеции. В Швеции! Кто бы мог подумать? Эта страна приняла большое количество беженцев, а вместе с ними и проблемы, о которых они даже не представляли», — сказал американский лидер.



 

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