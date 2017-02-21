 

Украина заблокировала в ООН заявление по Чуркину

 

Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвященного скончавшемуся накануне постоянному представителю России при ООН Виталию Чуркину. Об этом во вторник, 21 февраля, в своем Facebook написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В этом вся нынешняя украинская «власть»: ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе», — заявила она.

В настоящее время, до конца февраля, председателем Совбеза ООН является Украина.

Ранее 21 февраля Совбез ООН принял заявление в связи с кончиной постпреда России при организации. «Члены Совета Безопасности выразили глубокие соболезнования семье постоянного представителя, правительству и народу Российской Федерации», — говорится в документе, утвержденном вечером 20 февраля.

Виталий Чуркин 20 февраля скоропостижно скончался в Нью-Йорке в возрасте 64 лет. По данным The New York Times, он утром почувствовал недомогание из-за проблем с сердцем. Смерть наступила в результате сердечного приступа.

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