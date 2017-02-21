 

Турция обвинила Иран в региональной нестабильности

 

Представитель МИД Турции Хюсейн Мюфтюоглу раскритиковал Иран за обвинения в адрес турецкого руководства, возложив на ИРИ ответственность за региональную нестабильность.

Накануне посол Турции в Тегеране Раза Хакан Текин был вызван в МИД Ирана в связи с заявлениями турецкого руководства о политике ИРИ в регионе.

Во время визита в Бахрейн президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Иран в стремлении к дезинтеграции в Сирии и Ираке и увеличении влияния страны в регионе. В свою очередь турецкий премьер Бинали Йылдырым в ходе конференции по безопасности в Мюнхене выступил с критикой политики Ирана, направленной, по его словам, против Бахрейна и Саудовской Аравии.

В ответ на это представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что Турция «не должна испытывать терпение Ирана», обвинив Анкару в «мечтах о восстановлении империи и поддержке террористических групп».

«Невозможно понять и принять обвинения от тех, кто несет ответственность за региональную напряженность и нестабильность. Заявление представителя МИД Ирана Бахрама Касеми является несправедливым. Вместо обвинений в адрес тех, кто критикует Иран, ожидаем от него пересмотра своей региональной политики и конструктивных шагов», — говорится в заявлении Мюфтюоглу.

Отмечается, что к действиям Ирана на международной арене высказываются претензии со стороны ООН и Организации исламского сотрудничества.

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