Шойгу: «Не вырос еще зверь, который будет указывать медведю»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал заявление британского коллеги Майкла Фэллона о том, что Запад не хочет, чтобы «медведь совал свои лапы в Ливию»: по словам Шойгу, вряд ли «в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю».

«Что у них на гербе, лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы — кошки, но не все кошки — львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю», — сказал Шойгу с улыбкой, отвечая на вопросы студентов в МГИМО.

Ранее министр обороны Британии Майкл Фэллон заявил, что Запад не устраивают контакты РФ с Ливией. По мнению британского министра, таким образом Москва «проверяет Запад на прочность, проверяет альянс».

«Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы», — процитировала Daily Mail выдержку из выступления Фэллона на Мюнхенской конференции по безопасности.